Минобороны объявило о взятии под контроль поселка Красная Гора в ДНР

В военном ведомстве заявили, что поселок брали добровольцы при поддержке «Южной» группировки войск

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские силы взяли под контроль поселок Красная Гора на донецком направлении, сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что населенный пункт был взят под контроль силами добровольцев при поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

О занятии Красной Горы 12 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. При этом он подчеркнул, что бои за поселок вели исключительно бойцы частной военной компании. «Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают», — заявил Пригожин. Он утверждал, что в радиусе 50 км от города есть только бойцы этой структуры.

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Красная Гора — поселок к северу от Бахмута/Артемовска. Бои за этот населенный пункт на берегу реки Бахмутка велись последние две недели.

В военном ведомстве также сообщили об ударах по украинским подразделениям в районе населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка (Харьковская область), Новоселовское, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино, Стельмаховка (ЛНР), Ямполовка, Пречистовка, Угледар (ДНР).

Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке военного ведомства упоминаются в том числе две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».