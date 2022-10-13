В ДНР заявили о взятии Опытного и Иванграда на артемовском направлении

В ДНР заявили о взятии села и поселка в направлении Артемовска

Союзные силы взяли под контроль село Иванград и поселок Опытное в Бахмутском районе ДНР, сообщили в штабе теробороны республики. Оба населенных пункта находятся примерно в 4 км от Артемовска

Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии взяли под контроль село Иванград и поселок Опытное в Бахмутском районе ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — говорится в сообщении.

Оба населенных пункта находятся примерно в 4 км от Артемовска (Бахмут).

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции».

Об отходе украинских войск в районе Артемовска говорил и помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, связав это с «отсутствием резервов, снятых для наступлений на других направлениях».

По словам Пушилина, при наступлении на Лиман (Красный Лиман) ВСУ вынуждены были стянуть резервы с артемовского направления. Россия контролировала Лиман с мая, но 1 октября Министерство обороны сообщило об отводе войск оттуда «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. Власти ДНР собираются отбить город у Украины.