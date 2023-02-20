Минобороны: Россия взяла под контроль Парасковиевку к северу от Артемовска в ДНР

Минобороны России сообщило о контроле над Парасковиевкой у Артемовска

Российские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области, ДНР и Херсонской области. В воздушном бою в Харьковской области был сбит Су-27 ВС Украины

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Населенный пункт Парасковиевка в ДНР взят под контроль «добровольцами штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ», сообщило Минобороны России.

Фото: Яндекс.Карты

17 февраля о контроле частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» над этим селом, с севера прилегающего к Артемовску (украинское название Бахмут) сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Село Парасковиевка прилегает к Артемовску с севера и с запада — к селу Красная гора, о взятии которого Пригожин сообщил 12 февраля. Парасковиевка расположена на перекрестии автомобильных трасс из Славянска (на северо-западе) и Северска (на севере) в Артемовск. В поселке также находятся крупные соляные шахты, где в советские годы хранили арсеналы с оружием.

На этом направлении ВСУ потеряли более 115-ти военнослужащих, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Помимо этого на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Крахмальное Харьковской области, убиты до 50-ти украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении, в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР, Украина потеряла до 100 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской стороны за сутки составили до 60-ти военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

В населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное ДНР уничтожены три склада боеприпасов ВСУ. Еще один склад боеприпасов уничтожен в районе Херсона.

Самолет Су-27 ВС Украины в воздушном бою был сбит в районе города Изюм Харьковской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: