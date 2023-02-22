Минобороны сообщило о продвижении российских войск в районе Артемовска

Минобороны: российские войска за двое суток продвинулись на 2,5 км в районе Артемовска

За последние двое суток российские штурмовые подразделения в районе Артемовска (Бахмут) продвинулись вперед более чем на 2,5 км. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более 2,5 км», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что боевые действия выполнялись при поддержке артиллерии, бронетехники и других огневых средств группировки «Юг». В боях принимала участие и авиация.

Бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. 10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части города. Глава ЧВК Евгений Пригожин спрогнозировал, что Артемовск удастся окружить в марте-апреле. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать населенный пункт до последнего солдата. «Мы будем воевать, пока это разумно», — заявил он.

Власти ДНР сообщили о взятии под контроль всех высот близ города, в связи с чем у украинской армии остался «фактически один небольшой коридор», который также контролируется Россией. Украинские власти призвали оставшихся жителей Артемовска (по данным на 17 февраля, около 6 тыс. человек) скорее покинуть город из-за тяжелых боев в жилой застройке.