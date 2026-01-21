 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Уиткофф заявил, что работа над мирным планом завершена на 90%

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что работа над мирным планом по урегулированию конфликта России и Украины завершена на 90%, передает Bloomberg.

«Украинцы заявили, что мы выполнили работу на 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительного прогресса», — сказал Уиткофф. Он отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему сосредоточен на мирной сделке, которая стала важной частью повестки его дня.

О достижении прогресса в урегулировании конфликта заявлял и сам Трамп. «Я хочу спасти жизни <...> Все, что я могу сделать, — это остановить [конфликт]. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом», — сказал президент США. Также он заявил, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом в период с 2020 по 2024 год.

22 января Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что о встрече попросила российская сторона. На ней спецпосланника будет сопровождать зять Трампа Джаред Кушнер. Затем они направятся в ОАЭ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча запланирована.

