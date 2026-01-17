Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10-процентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. Об этом он написал Truth Social. Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%.
С 1 июня тариф возрастет до 25%, сообщил Трамп. По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии. Американский лидер отметил, что США пытаются заключить эту сделку уже более 150 лет.
Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты «много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны», не взимая с них каких-либо пошлин.
«Теперь настало время Дании отплатить тем же — на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна из которых была приобретена недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Дж. Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно!» — написал президент. Он подчеркнул, что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира.
Он заверил, что Вашингтон готов немедленно приступить к переговорам.
На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова.
Глава Белого дома не раз говорил о возможной покупке Гренландии и не исключал применение силы. Он также утверждал, что Дания плохо защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок.
Глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с США подчеркнул, что остров может быть союзником Вашингтона, не будучи подконтрольным ему. Отвечая на слова американского президента о «двух собачьих упряжках», обороняющих Гренландию, министр отметил, что Дания выделила дополнительное финансирование на защиту этой территории. «Не собачьи упряжки, а корабли, беспилотники, истребители и так далее», — пояснил Расмуссен.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко