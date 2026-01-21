 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пообещал не забирать Гренландию силой

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией, а настаивает на немедленных переговорах, чтобы еще раз обсудить вопрос о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. РБК ведет трансляцию.

«Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь, в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого», — сказал он.

«Только Соединенные Штаты могут защитить этот гигантский массив суши, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать, и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы», — добавил Трамп.

По словам американского президента, кроме Соединенных Штатов, никакая из стран НАТО не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии. Дональд Трамп напомнил, что в годы Второй Мировой войны Дания пала за шесть часов.

Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
Политика
Дональд Трамп

Трамп ранее многократно заявлял, что для безопасности США им нужен контроль за Гренландией.

Материал дополняется

