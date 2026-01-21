 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠
NYT узнала о недовольстве военных в США сценарием захвата Гренландии

NYT: Пентагону и военным не поручали планировать вторжение в Гренландию
Претензии США на Гренландию
Приказы планировать вторжение в Гренландию в Пентагон не поступали. При этом военные США в частном порядке выражают недовольство и раздражение по поводу намерений Трампа вторгнуться в Гренландию силой, передает NYT
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Пентагон планирует действия на случай различных непредвиденных обстоятельств, однако ведомству еще не поступало поручений планировать вторжение в Гренландию. Об это сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

При этом представители Пентагона и высокопоставленные командиры в частном порядке выражают недовольство и раздражение по поводу того, что президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать вариант применения военной силы для захвата Гренландии, передает газета. Кроме того, захват Гренландии предполагает нападение на союзников по НАТО, чьи войска сражались вместе с американцами в Ираке и Афганистане, отмечает газета.

На прошлой неделе европейские страны направили своих военных в Гренландию для проведения военных учений. Как передает NYT, нынешние и бывшие высокопоставленные американские чиновники сочли, что из-за размещения европейских войск на острове ранее немыслимая идея — возможная атака США на других членов НАТО — теперь может стать реальной угрозой, способной разрушить альянс.

NYT узнала о недовольстве военных в США сценарием захвата Гренландии
Политика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

The Financial Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что США выведут 200 военных из структур НАТО в Европе, поскольку Пентагон планирует сократить свое присутствие из-за роста напряженности вокруг Гренландии. Накануне The i Paper со ссылкой на источники сообщила, что европейские страны прекращают делиться разведывательными данными с Вашингтоном. Собеседник газеты подтвердил, что сотрудники военных служб больше «не говорят открыто» на фоне растущих опасений, что информация попадет к президенту США Дональду Трампу и может быть использована в попытке захвата Гренландии.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров окружил флот России и Китая, а сам остров «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.

Одной из причин того, почему США нужна Гренландия, Трамп назвал возможный захват со стороны России или Китая. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пристально наблюдает за ситуацией вокруг острова. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не видит условий для заключения с Гренландией договора о взаимопомощи.

Теги
Егор Алимов
Гренландия США Пентагон НАТО Дональд Трамп военные захват
