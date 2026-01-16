Посол в Дании заявил об отсутствии у России притязаний на Гренландию

Владимир Барбин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У России нет никаких притязаний на Гренландию, она не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике, заявил посол России в Дании Владимир Барбин, передает ТАСС.

«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», — сказал он, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, что Америке нужна Гренландия, поскольку иначе ее могут «захватить» Россия или Китай.

Барбин, комментируя заявления министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, отметил, что, несмотря на признание последним отсутствия угрозы со стороны России и Китая для Гренландии, страны НАТО, включая Данию, продолжают использовать этот предлог для милитаризации Арктики. По мнению посла, такая политика продвигает «конфронтационные подходы», которые ведут к ослаблению безопасности и росту напряженности в регионе.

Ранее, 14 января, в Белом доме прошли переговоры между Гренландией, Данией и США. Стороны договорились создать рабочую группу «высокого уровня». При этом Расмуссен сообщил, что точки зрения Дании и Гренландии с США «до сих пор расходятся». Министр подчеркнул, что Гренландия может быть союзником США, не будучи подконтрольна им.

После вступления в должность президента США во второй раз Трамп заявил о необходимости установления контроля над Гренландией для «обеспечения национальной безопасности» США. По словам республиканца, остров «окружен» флотами России и Китая. Власти Гренландии опровергли эти утверждения.

Гренландия считается полуавтономной территорией в составе Королевства Дания — с широкой внутренней автономией по Акту о самоуправлении 2009 года, но без собственной внешней и оборонной политики, которая остается компетенцией Дании. 27 апреля 1951 года США и Королевство Дания подписали соглашение об обороне Гренландии. Оно возлагает на Штаты значительную роль в военной защите острова. Речь в документе идет о совместной обороне в рамках НАТО и о том, что США помогают Дании, когда та не в состоянии самостоятельно создать нужную инфраструктуру, сохраняя при этом датский суверенитет над территорией.