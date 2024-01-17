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Военная операция на Украине ,  
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МИД увидел признаки, что Украине не дадут выйти из конфликта переговорами

Захарова: Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное с Лондоном, говорит о том, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров, украинцам «просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний», считает Захарова
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное Украиной и Великобританией, свидетельствует о том, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе», — сказала Захарова.

По ее мнению, украинцам «просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний» и «обставили все это красивыми заверениями» в поддержке Киева. Эти обещания не носят никакого юридически обязывающего характера, считает дипломат. Таким образом, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, Лондон пытается не дать союзникам по G7 и НАТО утратить интерес к конфликту на Украине, который британская сторона продолжает рассматривать «в качестве геополитического инструмента, нацеленного против России».

Евросоюз начал обсуждение гарантий безопасности Украины
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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский заключили в Киеве соглашение о гарантиях безопасности. Британия стала первой из стран G7, которая подписала с Украиной такой документ. Он рассчитан на десять лет.

Великобритания берет на себя следующие обязательства:

  • Предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, восстановления экономики и защиты украинских граждан.
  • «Предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации».
  • Поддержка интеграции Украины в евроатлантические институты — в частности, помощь с реформами и повышение совместимости страны с НАТО.

Лондон пообещал продолжить поддерживать Украину, помогать ей развивать оборонную промышленность, а также в восстановлении страны (в том числе и с использованием российских активов, замороженных в Британии).

В случае вооруженного нападения на Украину британская сторона обязуется предоставить Киеву «скорую и постоянную помощь» и наложить на Россию экономические и другие санкции, а также проводить с Киевом консультации.

Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, в соглашении нет.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на подписание соглашения предупредил, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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Президент Владимир Путин 18 января напомнил о словах переговорщика от Киева, главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Киев отказался от реализации соглашений, достигнутых в Стамбуле, после разговора с британским премьером Борисом Джонсоном. «Придурки, нет? Он [Арахамия] сам публично говорит, что если бы они пошли на это, то все давно бы закончилось», — сказал он.

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Теги
Елена Чернышова
Мария Захарова Украина переговоры Великобритания
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