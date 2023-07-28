Путин: США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по обеспечению равной безопасности

Путин заявил об отказе Украины, США и НАТО от переговоров с Россией

Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка. РБК вел трансляцию мероприятия.

«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — заявил президент.

Также Путин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Москвой. В указе Зеленского говорится, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

Зеленский подписал этот указ в сентябре 2022 года, когда в занятых российскими войсками Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении в состав России.

8 ноября того же года Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится». При этом упоминания российского президента в списке условий уже не было.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности вести переговоры с Украиной. При этом Москва требует признания «сложившихся на земле реалий». Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Украину должны побуждать к началу переговоров западные союзники Киева.