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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО

Президент Путин: никто не хочет столкновения России с НАТО, но если захочет, мы готовы
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с лидерами африканских стран в Петербурге.

Путин напомнил, что по инициативе США был создан механизм для предотвращения военных конфликтов, и начальники соответствующих подразделений общаются друг с другом и могут проконсультироваться «по любой кризисной ситуации».

Президент сделал из этого вывод, что никто не хочет столкновения. «Но если кто-то захочет — не мы — мы готовы», — добавил он.

В августе прошлого года МИД выступал с аналогичной точкой зрения. Замдиректора департамента информации и печати министерства Иван Нечаев говорил, что это «не в наших интересах».

Но 13 июля 2023 года министр Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Киеву истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада. Возможные последствия столкновения Москвы с США или НАТО он назвал катастрофическими.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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