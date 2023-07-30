Президент Путин: никто не хочет столкновения России с НАТО, но если захочет, мы готовы

Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО

Россия не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с лидерами африканских стран в Петербурге.

Путин напомнил, что по инициативе США был создан механизм для предотвращения военных конфликтов, и начальники соответствующих подразделений общаются друг с другом и могут проконсультироваться «по любой кризисной ситуации».

Президент сделал из этого вывод, что никто не хочет столкновения. «Но если кто-то захочет — не мы — мы готовы», — добавил он.

В августе прошлого года МИД выступал с аналогичной точкой зрения. Замдиректора департамента информации и печати министерства Иван Нечаев говорил, что это «не в наших интересах».

Но 13 июля 2023 года министр Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Киеву истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада. Возможные последствия столкновения Москвы с США или НАТО он назвал катастрофическими.