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Политика ,  
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Песков ответил на слова президента Чехии об угрозе номер один

Дмитрий Песков исключил угрозу для ЕС со стороны России
Не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот, заявил пресс-секретарь президента России в ответ на слова чешского лидера Петра Павела о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова чешского лидера Петра Павела о том, что Москва остается главной угрозой для ЕС.

Заявление чешского президента Песков назвал «истеричным».

«Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал он.

По его словам, ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

Павел на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) назвал Россию «угрозой номер один» и заявил, что европейские армии готовятся к возможному конфликту. «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отметил чешский лидер.

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В июне Чехия в новой стратегии безопасности расценила Россию и Китай как главные угрозы для себя. В документе говорится, что Москва «намеренно работает против политической, экономической и социальной стабильности в Чешской Республике», что является серьезной угрозой чешской безопасности, а конфликт на Украине «окончательно положил конец периоду мира, стабильности и сотрудничества».

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В сентябре издание Seznam Zprávy со ссылкой на проект новой оборонной стратегии страны сообщало, что в нем чешская сторона рассматривает «вероятность вооруженного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС как самую высокую со времен окончания холодной войны». Издание отмечает, что, согласно документу, в случае потенциального конфликта между НАТО и Россией Чехия станет важной транспортной артерией для вооруженных сил блока.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Песков Россия угроза ЕС Петр Павел

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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