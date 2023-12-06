Байден заявил о намерении России в перспективе атаковать страны НАТО

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент России Владимир Путин после «взятия Украины» может атаковать страны Североатлантического альянса, заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. Трансляция выступления шла на YouTube-канале Белого дома.

«Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал Байден.

Президент США просит конгресс утвердить дополнительное финансирование Украины до рождественских каникул. Этот вопрос «не может ждать», сказал он. «Республиканцы в конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он может надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства», — отметил американский президент.

Одновременно с этим Госдепартамент США объявил о новом пакете помощи Украине на $175 млн (эти средства были выделены ранее). В него вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, оборудование для защиты критической инфраструктуры. В ведомстве предупредили, что если конгресс не одобрит выделение новых средств на поддержку Украины, то это будет один из последних пакетов помощи.

«Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал 23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела. Президент Чехии назвал Россию главной угрозой для Европы.

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