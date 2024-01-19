 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации

Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военного комитета НАТО заявил, что власти стран — членов блока и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Москва заявляла, что не хочет новой войны в Европе
Роб Бауэр
Роб Бауэр (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Власти стран — членов НАТО и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в случае начала войны придется мобилизовать большое количество населения, поэтому члены НАТО должны быть готовы. «Мы должны понимать, что мы сейчас находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией <...> Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — сказал Бауэр.

Он подчеркнул, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их «достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт».

Об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России в начале декабря заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал тогда американский президент.

Президент Владимир Путин назвал слова Байдена чушью. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он. По словам Путина, у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что это именно Запад сегодня угрожает России. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Запад ведет против России войну «руками» Украины. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — указывал он.

Президент Владимир Путин также говорил о «гибридной войне» против России. «Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект создания из Украины «Анти-России». Ее накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это — чтобы поставить под удар безопасность России, сейчас против нас ведется, по сути, гибридная война», — заявил он в июле.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
всеобщая мобилизация НАТО Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Bloomberg назвал кандидата в генсеки НАТО, способного управлять Трампом
Политика
НАТО объявило сроки крупнейших за годы учений
Политика
Сенаторы оценили идею о военном флоте нейтральных стран в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 18 янв, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 18 янв, 16:37
Кадры запуска космических туристов к МКС Технологии и медиа, 11:55
«Купить дешевле — продать дороже» больше не работает. Что делать селлеру Pro, 11:49
В Москве задержали мужчину за похищенный с рельсов метро телефон Общество, 11:47
Полиция отказалась наказывать проводника, которая выбросила кота на мороз Общество, 11:41
ВС поставил точку в вопросе о сносе самостроев. Что грозит собственникам Недвижимость, 11:41
В Севастополе из-за паводка затопило несколько десятков домов Общество, 11:37
В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации Политика, 11:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Синоптики рассказали, где в Московском регионе теперь больше всего снега Общество, 11:32
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 11:30
Клиенты «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора Технологии и медиа, 11:26
Как использовать ChatGPT и Bard для анализа данных Pro, 11:21
Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1 тыс. кв. м Политика, 11:20
Как прошли крещенские купания в России. Фоторепортаж Общество, 11:17 
Курс биткоина упал ниже $41 тыс. Крипто, 11:14