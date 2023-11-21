Зеленский исключил мир с Россией «любой ценой»

Украина не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя, заявил украинский президент. Москва заявляет, что не отказывается от переговоров в отличие от Киева

Президент Украины Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». Об этом он заявил в интервью The Sun.

По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт.

«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский.

Он признал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников Киева, которые не уверены, сможет ли Украина «изгнать» российские войска.

«Нам нужно добиться большего успеха на поле боя», признал также украинский лидер, вновь не согласившись со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик. «И действительно, как продвигаться вперед, когда ты не можешь контролировать небо?» — указал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы не готовы отдать России свои земли и будут «стоять до конца».

Зеленский в начале ноября также заявлял, что разговоров с Москвой о территориях не будет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов накануне сказал, что Украина обеспокоена разговорами о необходимости переговоров с Россией.

Телеканал NBC News сообщал, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. Речь, в частности, шла об «очень общих контурах» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. По словам собеседников канала, консультации о возможных переговорах начались из-за опасений в США и ЕС по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — заявлял Путин в октябре.

Он также отмечал, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина пытается вести контрнаступление. Российская сторона также настаивает на признании Украиной сложившихся территориальных реалий.