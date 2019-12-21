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«Нафтогаз» назвал лучшим подарком санкции США против «Северного потока-2»
Глава «Нафтогаза» Коболев посчитал санкции США против газовой трубы лучшим предновогодним подарком. При этом Брюссель и Берлин уже высказались против ограничительных мер, которые затронут в первую очередь европейские компании
Фото: Стрингер / РИА Новости

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал подарком принятые США санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Facebook.

Запись в facebook пользователя andriy.kobolyev

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — отметил Коболев, прикрепив к посту сообщение, что президент США Дональд Трамп подписал проект военного бюджета, предусматривающий введение санкций против компаний — участников строительства газопровода. К посту также прикреплен скриншот сообщения компании-подрядчика Allseas, в котором говорится о приостановке укладки трубы «Северного потока-2» по дну Балтийского моря.

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За несколько часов до подписания закона об оборонном бюджете многолетний подрядчик «Газпрома» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работы над проектом до получения необходимых юридических, технических и экологических разъяснений от США.

Американский Минфин сообщил, что санкции вступают в силу немедленно, и потребовал от участников строительства газопровода прекратить работу. В ответ на это заявление оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG пообещала вместе с другими партнерами завершить прокладку газопровода в максимально короткие сроки.

В Германии санкции назвали вмешательством в ее внутренние дела. «Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — говорится в заявлении немецкого кабмина.

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Против введенных санкций выступили и в Еврокомиссии. Брюссель заявил, что в настоящее время анализирует возможные последствия от ограничительных мер.

Представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Facebook, что подобные действия США говорят о нежизнеспособности американской идеологии «жизнь взаймы». Она сообщила, что государство с госдолгом в $22 трлн «запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор экономики».

Члены Совета Федерации считают санкции примером недобросовестной конкуренции, которая противоречит международным нормам права. По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, включение этих санкций именно в оборонный бюджет говорит о том, что Вашингтон считает энергетику оружием.

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Эксперты уверены, что санкции не остановят строительство «Северного потока-2», однако могут затянуть завершение проекта на несколько месяцев.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Андрей Коболев, санкции, «Северный поток-2», «Нафтогаз Украины»
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