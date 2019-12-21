«Нафтогаз» назвал лучшим подарком санкции США против «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза» Коболев посчитал санкции США против газовой трубы лучшим предновогодним подарком. При этом Брюссель и Берлин уже высказались против ограничительных мер, которые затронут в первую очередь европейские компании

Фото: Стрингер / РИА Новости

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал подарком принятые США санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Facebook.

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«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — отметил Коболев, прикрепив к посту сообщение, что президент США Дональд Трамп подписал проект военного бюджета, предусматривающий введение санкций против компаний — участников строительства газопровода. К посту также прикреплен скриншот сообщения компании-подрядчика Allseas, в котором говорится о приостановке укладки трубы «Северного потока-2» по дну Балтийского моря.

За несколько часов до подписания закона об оборонном бюджете многолетний подрядчик «Газпрома» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работы над проектом до получения необходимых юридических, технических и экологических разъяснений от США.