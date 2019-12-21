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Санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу

Санкции, введенные по инициативе США против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», вступают в силу незамедлительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов — прим. РБК) военного бюджета вступают в силу немедленно», — говорится в документе.

«РИА Новости» со ссылкой на разъяснение американского ведомства сообщает, что США потребовали, чтобы компании, осуществляющие прокладку газопроводов, прекратили строительство.

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В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В бюджете также имеется раздел о противодействии России, предусматривающий продление военной помощи Украине на сумму $300 млн. Общий объем бюджета составил $738 млрд.

Накануне принятия проекта оборонного бюджета швейцарская компания Allseas, которая является одним из подрядчиков и трубоукладчиком «Северного потока-2», сообщила о приостановке работ на газопроводе из-за американских санкций. В тот же день введение санкций против строительства «Северного потока-2» обсудили госсекретарь США Майк Помпео с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Теги: «Северный поток – 2», «Турецкий поток», американские санкции
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