МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»

Новые санкции США против участников строительства газопровода «Северный поток-2» говорят о нежизнеспособности американской идеологии «жизнь взаймы». Об этом написала в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — сообщила она.
Захарова отметила, что идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждается действиями Минфина США.
Санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода, представитель МИДа назвала «ордером на экономический арест». Она также предположила, что скоро американцы потребуют немедленно прекратить дышать. «И ведь многие выполнят», — резюмировала Захарова.