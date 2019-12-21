МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»

21 декабря Минфин США заявил, что предусмотренные новым оборонным бюджетом санкции против участников строительства «Северного потока-2» вступают в силу незамедлительно.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — говорится в сообщении американского министерства.

США потребовали также, чтобы компании, занятые в проекте, прекратили строительство.

В преддверии подписания американского бюджета швейцарская компания Allseas, которая на протяжении многих лет прокладывала трубы для «Газпрома», приостановила строительство газопровода. В ее заявлении сказано, что компания рассчитывает «получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США».

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на $738 млрд в пятницу, 20 декабря. В числе прочего ограничения налагаются на операторов «Северного потока-2». Газопровод мощностью 55 млрд куб. м топлива в год должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.