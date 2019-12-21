Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев. Об этом в разговоре с РБК сообщил старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Уже очевидно, что санкции могут задержать реализацию «Северного потока-2», потому что подрядчики сократили работы по укладке трубы. В итоге проект может быть достроен на несколько месяцев позже», — говорит эксперт.

По мнению Маринченко, швейцарская компания Allseas, которая приостановила укладку труб «Северного потока-2», будет пытаться получить разъяснения, чтобы понять, сможет ли она и на каких условиях продолжить работу над проектом.

«Проект находится в высокой степени готовности и, по всей видимости, будет завершен», — считает эксперт. По его мнению, поддержка газопровода Германией на государственном уровне даст возможным подрядчикам относительные гарантии.