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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев. Об этом в разговоре с РБК сообщил старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Уже очевидно, что санкции могут задержать реализацию «Северного потока-2», потому что подрядчики сократили работы по укладке трубы. В итоге проект может быть достроен на несколько месяцев позже», — говорит эксперт.

По мнению Маринченко, швейцарская компания Allseas, которая приостановила укладку труб «Северного потока-2», будет пытаться получить разъяснения, чтобы понять, сможет ли она и на каких условиях продолжить работу над проектом.

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«Проект находится в высокой степени готовности и, по всей видимости, будет завершен», — считает эксперт. По его мнению, поддержка газопровода Германией на государственном уровне даст возможным подрядчикам относительные гарантии.

Похожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, который в беседе с РБК подтвердил, что американские санкции, вероятно, приведут к задержкам.

«Большинство подрядчиков можно заменить на российские или китайские компании. «Газпром» также может самостоятельно профинансировать проект. Проблема могут быть с трубоукладчиком, так как подобных судов в мире не так много», — сказал эксперт.

Полищук считает, что «Газпрому» придется решать проблему своими силами, если Allseas в итоге не сможет продолжить прокладывать трубу по дну Балтийского моря.

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«Возможно [в этом вопросе] смогут помочь китайские компании. Но так или иначе, это займет время и, вероятно, приведет к задержке проекта на несколько месяцев», — резюмировал эксперт.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете на 2020 год, где прописаны санкции против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». После этого в американском Минфине заявили, что ограничительные меры вступают в силу незамедлительно.

В ответ на это оператор проекта, «дочка» «Газпрома» компания Nord Stream 2, сообщил, что завершит работы по строительству трубы в кратчайшие сроки.

Теги: новости РБК, санкции, «Северный поток-2»
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