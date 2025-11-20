 Перейти к основному контенту
Politico узнало, что вызвало тревогу союзников в новом мирном плане США

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызывает тревогу союзников США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Европейские союзники США опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта. Среди таковых — отказ Украины от некоторых территорий, что может стать «тревожным прецедентом», считают они
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

Детали плана Соединенных Штатов по урегулированию между Россией и Украиной вызвали тревогу у европейских союзников, пишет Politico. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта.

План потребует от Украины значительных уступок, включая отказ от некоторых территорий, что, по словам собеседников газеты, вызвало обеспокоенность европейских чиновников. Удовлетворение этого требования станет «поощрением» действий России на Украине и создаст «тревожный прецедент», считают они.

Собеседники отмечают, что положения плана остаются предметом переговоров. По данным издания, один из вопросов, который еще рассматривают в США, заключается в том, «стоит ли упоминать НАТО в документе и каким образом это делать».

WSJ узнала о требовании в плане США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте

WSJ при этом писала, что план подразумевает отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс. Москва возражает против присоединения Киева к блоку. Стремление Украины в НАТО — одна из причин начала конфликта, а возможное членство — «угрожающее событие» для России, подчеркивали в Кремле. Президент России Владимир Путин со своей стороны говорил, что для достижения «устойчивого и долгосрочного» мира«должны быть устранены все первопричины кризиса»

Источник Politico также отметил, что план в его нынешнем виде ограничивает военные возможности Украины. Reuters и Financial Times писали, что от Киева требуется сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений.

По данным Politico, европейские союзники США попытались заранее разобраться в содержании плана, хотя де-факто не были осведомлены о деталях. «Нас об этом не информировали», — подтвердил это 19 ноября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль.

О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. По его информации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который координирует работу, «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Последний пояснил Axios, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске в августе, и разработать документ к следующей встрече двух лидеров, призванный «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности». Возможное согласование рамочного соглашения о прекращении конфликта на Украине всеми сторонами ожидается уже на этой неделе, писало, в свою очередь, Politico.

В Киев приехал министр армии США Дэниел Дрисколл для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсуждения с ним возможного возобновления мирных переговоров с Москвой, сообщил представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковник Дэйв Батлер.

В Кремле, комментируя публикации Axios и Politico, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» с момента встречи Путина и Трампа на Аляске. «Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

