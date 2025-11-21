 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Politico: в Европе план Трампа по Украине назвали «очень плохим»
Сюжет
Военная операция на Украине
Один европейский чиновник назвал план «очень плохим». Другой чиновник отметил, что действия Белого дома неудачны из-за успехов России и внутренних проблем на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
В Европе план американского президента Дональда Трампа назвали «очень плохим», такую оценку плану дал высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с Politico.

Он назвал план списком «пунктов, которые должны удовлетворить [президента России Владимира] Путина».

«Но сигналы говорят о том, что украинцы должны его принять. <...> Киев ясно дает понять, что оказывать давление на Украину не нужно и это никому не поможет», — сказал чиновник.

Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что время для последних действий Белого дома было выбрано особенно неудачно, учитывая, что Зеленский «уже испытывает трудности из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом».

Мирный план Трампа по Украине, по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал мирный план из 28 пунктов, предложенный американской стороной. Согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через 100 дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются частью России.

Гончаренко опубликовал план после встречи президента Владимира Зеленского с представителями США. Зеленский, в свою очередь, отметил, что разговор был серьезным, и Украина не будет делать громких заявлений после переговоров.

О разработке нового мирного плана для Украины, включающего 28 пунктов, ранее сообщил Axios. NBC утверждает, что план получил одобрение от президента Трампа. Белый дом подтвердил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной, а условия урегулирования конфликта должны устраивать обе стороны. Офис Зеленского сообщил, что президент получил план и планирует обсудить его с Трампом в ближайшее время.

The Financial Times, ссылаясь на украинских официальных лиц, сообщила, что США надеются на подписание мирного договора до 27 ноября. По данным издания, американцы планируют представить документ в Москве в конце месяца и завершить процесс к началу декабря.

Кремль заявил, что после встречи на Аляске в августе новых обсуждений не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «мы не можем добавить ничего нового к тому, что уже обсуждалось в Анкоридже».

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Украина Европа критика
