 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский впервые ответил на новые предложения США по миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский получил проект мирного плана США и скоро обсудит его с американским президентом.﻿ Ранее Дмитриев заявил, что создатели документа услышали позицию России
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил офис главы государства.

«Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира», — сказано в сообщении (цитата по «РБК-Украина»).

Цель сотрудничества — достойное окончание конфликта, говорится в сообщении офиса Зеленского.

20 ноября Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона — министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами, сообщил «РБК-Украина». Темой переговоров было возможное возобновление мирных переговоров с Россией. Неназванный американский чиновник говорил «РБК-Украина», что министр затем может встретиться с представителями России.

Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона
Политика
Владимир Зеленский

О работе США над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов издание Axios сообщило накануне, 19 ноября, со ссылкой на американских и российских чиновников. По информации NBC, мирный план одобрил президент США Дональд Трамп.

Axios отметил, что план создают при консультациях с Россией и его пункты делятся на несколько категорий — мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

О том, что новые предложения США по миру на Украине включают в себя снятие санкций с России, позднее сообщил Bloomberg. Западные СМИ публиковали другие отдельные пункты плана, среди них уступка Донбасса со стороны Киева, отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в НАТО, сокращение численности ВСУ вдвое и другие.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Axios выразил оптимизм по поводу шансов этого плана на успех. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — сказал он и добавил, что подготовить этот документ нужно к следующей встрече Трампа и российского президента Владимира Путина.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Дональд Трамп урегулирование Украина США переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский встретится со своей партией на фоне требований уволить Ермака
Политика
Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона
Политика
Лукашенко заявил, что Зеленского «могут убрать» на фоне скандала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 20:33 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 20:33
Суд разрешил Массе требовать c «Формулы-1» денег за скандал 2008 года Спорт, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Кевин Спейси потерял дом и уехал давать концерты с русскими субтитрами Общество, 20:31
Вэнс предложил России и Украине заняться торговлей вместо конфликта Политика, 20:29
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Венгрия заявила, что ЕС работает над недопустимыми для нее санкциями Политика, 20:11
В аэропорту Котласа впервые ввели ограничения на полеты Общество, 20:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
На актера из «Сумерек» напали в центре Петербурга Общество, 19:55
UBS повысил прогноз цены золота на середину 2026 года до $4500 за унцию Инвестиции, 19:53
Лидер КХЛ победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами Спорт, 19:52
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 19:45
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды с доходностью 2,9% Инвестиции, 19:36