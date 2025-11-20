Зеленский впервые ответил на новые предложения США по миру

Зеленский получил проект мирного плана США и скоро обсудит его с американским президентом.﻿ Ранее Дмитриев заявил, что создатели документа услышали позицию России

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил офис главы государства.

«Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира», — сказано в сообщении (цитата по «РБК-Украина»).

Цель сотрудничества — достойное окончание конфликта, говорится в сообщении офиса Зеленского.

20 ноября Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона — министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами, сообщил «РБК-Украина». Темой переговоров было возможное возобновление мирных переговоров с Россией. Неназванный американский чиновник говорил «РБК-Украина», что министр затем может встретиться с представителями России.

О работе США над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов издание Axios сообщило накануне, 19 ноября, со ссылкой на американских и российских чиновников. По информации NBC, мирный план одобрил президент США Дональд Трамп.

Axios отметил, что план создают при консультациях с Россией и его пункты делятся на несколько категорий — мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

О том, что новые предложения США по миру на Украине включают в себя снятие санкций с России, позднее сообщил Bloomberg. Западные СМИ публиковали другие отдельные пункты плана, среди них уступка Донбасса со стороны Киева, отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в НАТО, сокращение численности ВСУ вдвое и другие.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Axios выразил оптимизм по поводу шансов этого плана на успех. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — сказал он и добавил, что подготовить этот документ нужно к следующей встрече Трампа и российского президента Владимира Путина.