Зеленский впервые ответил на новые предложения США по миру
Президент Украины Владимир Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил офис главы государства.
«Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира», — сказано в сообщении (цитата по «РБК-Украина»).
Цель сотрудничества — достойное окончание конфликта, говорится в сообщении офиса Зеленского.
20 ноября Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона — министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами, сообщил «РБК-Украина». Темой переговоров было возможное возобновление мирных переговоров с Россией. Неназванный американский чиновник говорил «РБК-Украина», что министр затем может встретиться с представителями России.
О работе США над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов издание Axios сообщило накануне, 19 ноября, со ссылкой на американских и российских чиновников. По информации NBC, мирный план одобрил президент США Дональд Трамп.
Axios отметил, что план создают при консультациях с Россией и его пункты делятся на несколько категорий — мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.
О том, что новые предложения США по миру на Украине включают в себя снятие санкций с России, позднее сообщил Bloomberg. Западные СМИ публиковали другие отдельные пункты плана, среди них уступка Донбасса со стороны Киева, отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в НАТО, сокращение численности ВСУ вдвое и другие.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Axios выразил оптимизм по поводу шансов этого плана на успех. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — сказал он и добавил, что подготовить этот документ нужно к следующей встрече Трампа и российского президента Владимира Путина.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники