FT узнала, когда в США ожидают от Зеленского подписания мирного плана
США ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября, сообщила The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.
Однако выполнение такого графика представляется маловероятным, поскольку, как заявили в офисе Зеленского, несколько пунктов плана являются явно неприемлемыми для Киева, уточнила газета.
Материал дополняется
