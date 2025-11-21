 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

FT узнала, когда в США ожидают от Зеленского подписания мирного плана

Сюжет
Военная операция на Украине

США ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября, сообщила The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

Однако выполнение такого графика представляется маловероятным, поскольку, как заявили в офисе Зеленского, несколько пунктов плана являются явно неприемлемыми для Киева, уточнила газета.

Материал дополняется

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Полина Харчевникова
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
