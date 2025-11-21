FT узнала, когда в США ожидают от Зеленского подписания мирного плана

США ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября, сообщила The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

Однако выполнение такого графика представляется маловероятным, поскольку, как заявили в офисе Зеленского, несколько пунктов плана являются явно неприемлемыми для Киева, уточнила газета.

Материал дополняется