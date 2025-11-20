 Перейти к основному контенту
Германия назвала условие честных переговоров о границах Украины

Вопрос о границах надо обсуждать в рамках «переговоров на равных» и после прекращения огня, заявил Вадефуль. Новый план США предусматривает ряд уступок со стороны Киева. Москва заявляла о готовности к миру, но на своих условиях
Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль (Фото: Sebastian Rau / imago-images.de / Global Look Press)

Украина в результате урегулирования должна сохранить свой суверенитет, а вопрос о том, в каких границах, необходимо обсуждать в рамках «переговоров на равных», заявил журналистам глава МИД Германии Йоханн Вадефуль перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.

По его словам, и Европа, и Киев должны участвовать в обсуждении мирного плана. Первым условием для переговоров он назвал «прекращение огня без каких-либо предварительных условий».

«Только после этого могут состояться честные переговоры», — добавил министр.

Politico узнало, что вызвало тревогу союзников в новом мирном плане США
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

Необходимо появление архитектуры безопасности, «которая, прежде всего, будет гарантировать Украине безопасную жизнь в будущем», сказал глава МИД Германии. «Украина должна сохранить свой суверенитет, а в каких именно границах — это должно стать предметом переговоров на равных. И это важно не только для Украины, но и для Европы», — сказал Вадефуль.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над новым планом урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, писал Axios. По данным Politico, Киев не привлекли к разработке документа, но его уже одобрил американский лидер.

В плане содержатся в том числе требования к Киеву уступить Донбасс, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых вооружений и сделать русский язык официальным на Украине.

Россия готова к процессу урегулирования в любой момент, заявляли в Кремле. Комментируя публикации о новом плане Вашингтона, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что нечего сказать чего-то нового по этой теме после саммита президентов России и США на Аляске в середине августа. Москва среди условий мира называла вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. В МИДе выступали против прекращения огня, называя это попыткой помочь Украине выиграть время.

