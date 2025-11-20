Telegraph рассказала о схеме «деньги за землю» в плане США по Украине

Суть схемы, предложенной США, заключается в том, что Россия должна платить Украине «арендную плату» за Донбасс. При этом Киев может юридически сохранить претензии на регион, вошедший в состав России

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В предложенном США мирном плане по Украине говорится, что Россия может перечислять Киеву арендную плату за фактический контроль над Донбассом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с содержанием потенциальной сделки. Газета характеризует описанную схему фразой «деньги за землю».

Соглашение предусматривает уступку Украиной контроля над Донбассом при том, что она юридически сохранит территорию в своем составе, говорят собеседники The Telegraph.

Территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), составляющие Донбасс, вошли в состав России по итогам сентябрьского референдума 2022 года. Украина и западные страны не признали итогов голосования. Украина имеет право на существование при условии, что отпустит людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре, говорил глава МИДа Сергей Лавров. В начале октября президент Владимир Путин сообщил, что российские силы заняли «почти 100%» ЛНР, тогда как Киев контролирует 0,13% территории республики. В ДНР же, по словам главы государства, украинские войска удерживают «где-то 19% [территории] с небольшим». «Где ступает нога русского солдата — то наше», — подчеркивал Путин.

Размер арендной платы, которую в плане предлагается перечислять России, источники издания не назвали.

Среди других условий газета, как и Reuters и Financial Times (FT), называет сокращение численности ВСУ вдвое и запрет Киеву иметь ракеты большой дальности. Сделка по плану также заблокирует размещение иностранных войск на Украине, остановит предоставление военной помощи Киеву от США и сделает русский язык государственным, отмечает The Telegraph.

При этом газета пишет, что предоставление официального статуса «местному отделению Русской православной церкви» (РПЦ), о котором, в частности, писала FT, будет касаться только вошедших в состав России территорий.

Кроме того, по сведениям The Telegraph, в соответствии с планом на Украине должна быть запрещена посадка иностранных дипломатических самолетов.

Однако Украине будет разрешено вести переговоры о гарантиях безопасности с США и Европой, пишет издание.

О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. По его информации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который координирует работу, «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Financial Times сообщала, что украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями плана, раскритиковали его. Они заявили изданию, что предложение США соответствует «максималистским» требованиям России, и без существенных изменений Украина на него не согласится. По данным Politico, детали плана также вызвали тревогу у европейских союзников Киева.

Дмитриев говорил, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске в августе, и к следующей встрече двух лидеров разработать документ, призванный «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности». В Кремле, комментируя публикации Axios и Politico о плане, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» с момента встречи Путина и Трампа на Аляске.

Как сообщили источники The Telegraph, Белый дом потребовал от украинского президента Владимира Зеленского согласиться на предложенные условия, поскольку почувствовал слабость Киева на фоне коррупционного скандала в компании «Энергоатом», связанного с бизнес-партнером главы государства Тимуром Миндичем. The New York Times писала, что разбирательство стало «разительным поворотом» в судьбе Зеленского, который позиционировал себя как лидера, способного «навести порядок» в украинской политике, делая акцент на борьбе с коррупцией. В Раде запущена процедура отставки правительства, накануне из него были уволены два министра.