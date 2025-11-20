 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию

WSJ: над новым планом США по урегулированию работали Рубио, Уиткофф, Кушнер
Сюжет
Военная операция на Украине
План из 28 пунктов подготовили Рубио, Вэнс, Кушнер и Уиткофф, консультируясь с Дмитриевым. Работа шла несколько недель. Администрация Трампа пытается использовать тот же подход, что и при урегулировании в Газе
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Над новым планом урегулирования конфликта Москвы и Киева работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, пишет The Wall Street Journal. Это подтверждает NBC, также сообщая об участии вице-президента Джей Ди Вэнса.

По данным изданий, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В конце октября он приезжал в США. О том, что Уиткофф обсуждал концепцию с Дмитриевым, сообщал также Axios.

По словам источников WSJ, администрация Трампа пытается использовать тот же подход, что и при урегулировании в секторе Газа: подготовить обширный план, а затем «подтолкнуть» конфликтующие стороны к его принятию.

FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык
Политика
Стив Уиткофф

Газета пишет, что работа над планом началась после того, как Трамп поручил помощникам подготовить новые предложения, которые включали бы «стимулы«для обеих сторон. Для Москвы это восстановление экономических отношений с Запада, а для Украины — помощь с восстановлением. «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира», — сказал высокопоставленный американский чиновник в разговоре с NBC. Издание уточняет, что план разрабатывался несколько недель, Трамп его одобряет.

В новом документе 28 пунктов, выдержки из него ранее привели Axios, Reuters и Financial Times. По данным изданий, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.

Новый план, скорее всего, столкнется с серьезным сопротивлением со стороны Украины и стран Европы, пишет WSJ. По данным FT, Киев требует внести в него существенные изменения. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций заявил, что только Трамп и США «обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась» и выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо «новаций» с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. «Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джеймс Дэвид Вэнс Марко Рубио Стив Уиткофф Джаред Кушнер Дональд Трамп США Кирилл Дмитриев Военная операция на Украине
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Axios узнал, что Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану США
Политика
Reuters узнал содержание предложений США по завершению конфликта
Политика
Кремль заявил об открытости Москвы к продолжению переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Трамп заявил, что файлы Эпштейна раскроют правду о связях Клинтона Политика, 05:14
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию Политика, 04:47
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна» Политика, 04:26
«РИА Новости» узнало, из какого оружия убили Талькова Общество, 04:17
Axios узнал, что Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану США Политика, 04:02
В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт Политика, 03:43
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС» Политика, 03:37
Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России Политика, 03:14
Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним Политика, 02:58
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты Общество, 02:43
Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков» Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 02:31