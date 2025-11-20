WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию
Над новым планом урегулирования конфликта Москвы и Киева работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, пишет The Wall Street Journal. Это подтверждает NBC, также сообщая об участии вице-президента Джей Ди Вэнса.
По данным изданий, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В конце октября он приезжал в США. О том, что Уиткофф обсуждал концепцию с Дмитриевым, сообщал также Axios.
По словам источников WSJ, администрация Трампа пытается использовать тот же подход, что и при урегулировании в секторе Газа: подготовить обширный план, а затем «подтолкнуть» конфликтующие стороны к его принятию.
Газета пишет, что работа над планом началась после того, как Трамп поручил помощникам подготовить новые предложения, которые включали бы «стимулы«для обеих сторон. Для Москвы это восстановление экономических отношений с Запада, а для Украины — помощь с восстановлением. «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира», — сказал высокопоставленный американский чиновник в разговоре с NBC. Издание уточняет, что план разрабатывался несколько недель, Трамп его одобряет.
В новом документе 28 пунктов, выдержки из него ранее привели Axios, Reuters и Financial Times. По данным изданий, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.
Новый план, скорее всего, столкнется с серьезным сопротивлением со стороны Украины и стран Европы, пишет WSJ. По данным FT, Киев требует внести в него существенные изменения. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций заявил, что только Трамп и США «обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась» и выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо «новаций» с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. «Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал он.
