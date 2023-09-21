Байден решил пока не поставлять ATACMS Украине
Президент США Джо Байден решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но не исключает такую возможность в будущем, заявил на брифинге его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
«На сегодняшний день он решил, что не будет поставлять ATACMS, но не исключает такую возможность в будущем. Мне больше нечего сказать по этому поводу», — сказал он.
Обсуждение вопроса о поставках американских ракет ATACMS Украине продолжается несколько месяцев. Киев неоднократно просил Вашингтон передать их. Такие ракеты способны достигать целей на расстоянии 300 км. Дальнобойные ракеты Украине ранее передали Франция и Великобритания.
Власти США ранее неоднократно заявляли, что окончательно решения по вопросу о поставках ATACMS нет. Эта тема продолжалась обсуждаться минувшим летом, писала The New York Times, все ведомства, участвующие в дискуссии выступили за поставку, утверждала в сентябре Foreign Policy.
Заявление Белого дома об отказе поставлять ATACMS было сделано на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского, где он в том числе выступил в Совете безопасности ООН. Axios со ссылкой на источник ранее писал, что администрация Байдена не планирует объявлять о передаче этих ракет Киеву во время приезда в Штаты украинского лидера.
Россия неоднократно выступала с критикой поставок Западом оружия Украине. МИД называл «красной линией» поставки Киеву дальнобойных ракет. Президент Владимир Путин говорил, что в случае передачи такого вооружения Россия будет вынуждена «отодвигать угрозу от своих границ».
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