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В МИД России назвали, что станет красной линией для Москвы

МИД: поставки Киеву дальнобойных средств поражения станут красной линией для России

Поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Украине станут красной линией для России. Об этом заявил директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — сказал он.

По словам дипломата, ответные меры Москвы на действия Вашингтона и союзников, поставляющих Киеву оружие, будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД Россия Украина Запад Дальнобойное оружие
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