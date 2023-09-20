FP узнал об одобрении передачи Украине ATACMS всеми ведомствами США

О том, что США могут в ближайшие недели передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, ранее сообщали WSJ и Reuters. По данным Foreign Policy, решение уже одобрили все ведомства США. Россия осуждает передачу оружия Киеву

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Все американские ведомства, участвующие в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на источник в конгрессе.

По его словам, для окончательного решения вопроса необходимо только согласие президента Джо Байдена. «Если этого [передачи ATACMS Украине] не произойдет, то это потому, что Байден сказал «нет», — отметил собеседник журнала.

О том, что США близки к решению поставить Украине дальнобойные комплексы ATACMS этой осенью, неделю назад сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Байдена.

До этого о возможной передаче Киеву ATACMS также сообщал Reuters.

Министр обороны США Ллойд Остин, отвечая 19 сентября на вопрос о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что Украина больше всего нуждается в средствах ПВО, на передаче которых и сосредоточены ее союзники.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. На сайте компании сказано, что ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System — «управляемая ракета для систем залпового огня») — также производства Lockheed Martin и относится к классу «земля — земля». Максимальная дальность в зависимости от модификации (их три) составляет от 70 до 150 км.

Дальнобойные ракеты Украине уже передали Великобритания и Франция. В мае британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Киев получит ракеты Storm Shadow. В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Украине свои ракеты SCALP (практически идентичны Storm Shadow). Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении данных ракет российскими системами ПВО.

Россия критикует поставки Украине западного вооружения, а передачу дальнобойного оружия в Москве неоднократно называли «красной линией». МИД предупреждал, что поставки дальнобойных ракет с кассетной частью приведут к эскалации конфликта и еще большим жертвам.