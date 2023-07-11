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Российские военные перехватили три ракеты Storm Shadow

Российские ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: Wikimedia Commons)

Российские военные за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Ракеты были перехвачены силами и средствами противовоздушной обороны. Также военные сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. В районе населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области были сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины.

В начале июля российским военным удалось захватить упавшую ракету Storm Shadow и вывезти ее с поля боя, рассказывал глава военно-технического центра подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, ракета была частично разрушена, ее разобрали по частям на поле боя, погрузили в автомобиль и вывезли. Операция заняла два дня.

Ракеты Storm Shadow Украине начала передавать Великобритания с мая 2023 года. Дальность полета ракеты — более 250 км.

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Теги
Минобороны российские военные ПВО Storm Shadow
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