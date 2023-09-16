Axios узнал, что США не передадут ATACMS во время визита Зеленского

Киев ожидал, что Байден согласится на поставки ATACMS во время поездки Зеленского в США. Axios пишет, что это вряд ли случится. Москва критикует поставки западного вооружения Украине

Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Белый дом не планирует объявлять о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и штаб-квартиру ООН, пишет Axios со ссылкой на источник.

По его словам, в администрации все еще ведутся споры по этому вопросу. Другой собеседник издания пояснил: Киев надеялся, что американский президент Джо Байден объявит об этом на следующей неделе.

О том, что Пентагон может в скором времени передать Украине ракеты ATACMS, на днях писали со ссылкой на источники Financial Times, Reuters, CNN и ABC. Собеседники Politico уточняли, что Украина хочет получить ракеты во время визита президента на заседание Генассамблеи ООН, но источники среди американских чиновников назвали эти сроки слишком сжатыми. С их слов, одобрить поставки могут уже после этого.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО Himars. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

По сведениям CNN, окончательное решение все еще не принято, но вероятность положительного ответа США на запросы Киева сейчас высока, как никогда прежде. На одобрении поставок ATACMS настаивают в первую очередь Пентагон и Госдепартамент. Президентская администрация опасалась передавать ВСУ ракеты «земля-земля», но тревожность снизилась, так как украинские войска, по оценке Пентагона, соблюдают обязательства, отметили источники телеканала.

Reuters писал, что один из вариантов, рассматриваемый Белым домом, предполагает поставки дальнобойных ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью.

Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве называют красной линией. МИД предупреждает, что поставки ракет с кассетной частью повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам.



