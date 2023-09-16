 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Axios узнал, что США не передадут ATACMS во время визита Зеленского Политика, 07:50
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Вильфанд предсказал теплую погоду в Москве и Подмосковье Город, 07:33
СК завел дело после смерти сотрудник ДПС во время задержания Политика, 07:15
Над Калужской и Тверской областями сбили два дрона Политика, 06:42
Шойгу показал Ким Чен Ыну три самолета ВКС и ракетный комплекс «Кинжал» Политика, 06:28
«Росатом» назвал Севморпуть безопасным для танкеров без ледового класса Бизнес, 06:06
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Минобороны заявило об уничтожении девяти боевых машин ВСУ в ДНР Политика, 05:51
Трамп заявил, что США нужно спасать от фашистов Политика, 05:27
Кожемяко обсудит с Ким Чен Ыном обмен школьными группами для отдыха Политика, 05:18
Трамп оценил ответ Путина на его слова об Украине Политика, 04:53
Ставка НДС на гамбургеры вырастет до 20% Бизнес, 04:29
Умер актер из «Бригады» и «Солдат» Вячеслав Гришечкин Общество, 04:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Axios узнал, что США не передадут ATACMS во время визита Зеленского

Axios: США не передадут Украине ракеты ATACMS во время визита Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев ожидал, что Байден согласится на поставки ATACMS во время поездки Зеленского в США. Axios пишет, что это вряд ли случится. Москва критикует поставки западного вооружения Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Белый дом не планирует объявлять о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и штаб-квартиру ООН, пишет Axios со ссылкой на источник.

По его словам, в администрации все еще ведутся споры по этому вопросу. Другой собеседник издания пояснил: Киев надеялся, что американский президент Джо Байден объявит об этом на следующей неделе.

О том, что Пентагон может в скором времени передать Украине ракеты ATACMS, на днях писали со ссылкой на источники Financial Times, Reuters, CNN и ABC. Собеседники Politico уточняли, что Украина хочет получить ракеты во время визита президента на заседание Генассамблеи ООН, но источники среди американских чиновников назвали эти сроки слишком сжатыми. С их слов, одобрить поставки могут уже после этого.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО Himars. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

По сведениям CNN, окончательное решение все еще не принято, но вероятность положительного ответа США на запросы Киева сейчас высока, как никогда прежде. На одобрении поставок ATACMS настаивают в первую очередь Пентагон и Госдепартамент. Президентская администрация опасалась передавать ВСУ ракеты «земля-земля», но тревожность снизилась, так как украинские войска, по оценке Пентагона, соблюдают обязательства, отметили источники телеканала.

Reuters писал, что один из вариантов, рассматриваемый Белым домом, предполагает поставки дальнобойных ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью.

Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве называют красной линией. МИД предупреждает, что поставки ракет с кассетной частью повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам.

Axios узнал, что США не передадут ATACMS во время визита Зеленского
Axios узнал, что США не передадут ATACMS во время визита Зеленского

Читайте на РБК Pro
Залоговый кредитор: что будет, если потерять этот статус
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Кто такие «радикальные инсайдеры» и как ими становятся
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ATACMS Украина США Владимир Зеленский Джо Байден
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Белый дом не подтвердил сообщения о поставках ATACMS Украине
Политика
WSJ узнала о близости США к передаче Украине ATACMS с дальностью 300 км
Политика
США и Германия допустили передачу дальнобойных ракет Украине осенью
Политика