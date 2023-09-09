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Белый дом опроверг сообщения о поставках ATACMS Украине

США не подтвердили обсуждение поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS
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Военная операция на Украине

Администрация президента США Джо Байдена не подтвердила «РИА Новости» сообщения о возможном включении в пакет военной помощи Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS.

«Я не могу подтвердить», — ответил на запрос агентства представитель совета по национальной безопасности Белого дома.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. ATACMS в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Ранее ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что в администрации президента США рассматривают эту возможность. Один собеседник телеканала заявил, что решение уже «приближается», другой — указал на возможность включения ATACMS в следующий пакет военной помощи. Оба источника отметили, что окончательное решение еще не принято.

Украинские власти больше года обращаются к США с просьбой поставить в страну ATACMS. В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнобойные ракеты «жизненно необходимым снабжением». Однако США отклоняли просьбы. Среди причин, как сообщала WSJ со ссылкой на источник в конгрессе, были разногласия из-за возможного использования этих ракет Украиной для атак по Крыму.

Россия после начала военной операции неоднократно осуждала и критиковала западные поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий», но не изменит исхода военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле это воспринимают как намерение США «поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег».

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Белый дом опроверг сообщения о поставках ATACMS Украине
Белый дом опроверг сообщения о поставках ATACMS Украине

 

Теги
ATACMS США Белый дом поставки оружия Украина
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