NYT узнала о «тихих дебатах» в США о передаче дальнобойных ракет Украине
В администрации США продолжается обсуждение возможности передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
В Минобороны страны пояснили, что США располагают относительно небольшим арсеналом ATACMS, поэтому передача их Украине может поставить под угрозу боеготовность в других районах.
ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Они в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. Lockheed Martin сообщала, что с 1980-х было выпущено около 4 тыс. ATACMS.
Накануне, 11 июля, о передаче дальнобойных ракет Украине объявила Франция. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что Киев получит ракеты SCALP (их дальность — 250 км), решение было принято с учетом контрнаступления ВСУ и ситуации на поле боя.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и заявил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны», потому что вынудит Москву «принимать контрмеры». В то же время, по словам Пескова, это не повлияет на ход военных действий.
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