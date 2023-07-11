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Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты

Президент Франции Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты
Франция решила передать Украине ракеты SCALP дальностью 250 км, сообщил Эмманюэль Макрон. В Кремле назвали решение ошибочным. Британское название этих ракет — Storm Shadow, ВСУ получают их от Лондона
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP, передает Tf1Info.

По словам французского президента, с учетом контрнаступления ВСУ и ситуации на поле боя он решил увеличить поставки вооружения и оборудования Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и заявил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны», потому что вынудит Москву «принимать контрмеры». В то же время, по словам Пескова, это не повлияет на ход военных действий.

О том, что Париж рассматривает возможность поставить Киеву дальнобойные ракеты SCALP, в мае писала Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Макрон позднее подтвердил, что Украина получит ракеты, «дальность которых позволяет сопротивляться», но подчеркнул, что речь не идет об оружии, способном «достичь России».

SCALP — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Это управляемая ракета класса «воздух — земля», предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии. Ее дальность составляет 250 км.

Британское название этих ракет — Storm Shadow, Лондон поставил их Киеву в мае. Власти Великобритании сообщали, что передали это оружие с условием не наносить удары по целям в глубине России. Лондон, как и большинство других стран, не признает законность вхождения в состав Федерации Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием британских ракет. В частности, в июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Storm Shadow был нанесен удар по лагерю «Днепряны» на юге региона.

Похожие с британско-французскими ракетами и характеристики немецких Taurus. Киев запросил их у Германии, но Берлин отказывается поставлять эти ракеты. Как пояснял канцлер Олаф Шольц, немецкая сторона не хочет, чтобы Киев использовал полученное оружие для ударов по территории России.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эмманюэль Макрон Дальнобойное оружие ракеты Франция Украина
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