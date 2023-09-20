Зеленский назвал два пункта для завершения конфликта на Украине

Зеленский на Совбезе ООН назвал два пункта для завершения конфликта на Украине

Зеленский на Совбезе ООН озвучил свой мирный план по урегулированию конфликта — это вывод российских войск на границы 1991 года и возврат Украине контроля над границей. Россия исключала выполнение подобных требований

Владимир Зеленский (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Совете Безопасности ООН, озвучил свой мирный план по прекращению конфликта на Украине, состоящий из двух пунктов. Трансляция выступления велась в YouTube ООН.

План Зеленского включает в себя:

полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года;

полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — подчеркнул президент.

Он также предложил предоставить Генеральной Ассамблее право преодолевать вето постоянных членов Совета Безопасности. По его мнению, вето должно преодолеваться двумя третями голосов стран, представленных на Генассамблее ООН. «И такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для исполнения всеми государствами-членами», — отметил Зеленский.

Как рассказал УНИАН премьер Албании и председатель нынешнего Совбеза ООН Эди Рама, постпред России в ООН Василий Небензя четырежды прерывал его, пытаясь «сорвать выступление» Зеленского. По мнению Небензи, сначала должны были выступить члены Совбеза ООН, а лишь потом президент Украины. На это Рама ответил: «Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать».

Киев неоднократно называл условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивал, что в основе диалога должна быть предложенная Зеленским в ноябре 2022 года «формула мира». В нее входят десять пунктов, среди которых — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск к границам 1991 года и фиксация окончания конфликта.

По состоянию на 1991 год в состав Украины входил Крым и Донбасс. Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — осенью прошлого года. Украинские власти итоги референдумов не признают; Москва заявляла о готовности защищать новые территории «всеми способами».

Прошлой осенью украинский президент ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Российский лидер выступая на ВЭФ 12 сентября указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», — сказал Путин, отвечая на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам.

Кроме того, российский президент отмечал, что Москва не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление. Возможность переговоров по условиям «формулы мира» МИД России также неоднократно отвергал.

Россия настаивает на признании «новых территориальных реалий» (включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны.