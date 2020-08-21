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Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального

Вашингтон обеспокоен ситуацией с госпитализацией оппозиционного политика, заявил Роберт О'Брайен. По его словам, если информация об отравлении Навального подтвердится, это скажется на отношениях с Россией
Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: Alex Brandon / AP)

Если версия о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. Об этом в интервью Fox News заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил советник Дональда Трампа (цитата по Reuters). По его словам, если выяснится, что «за этим стоят русские», США учтут это, определяя свою политику по отношению к России.

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Алексей Навальный

О'Брайен заявил, что считает Навального очень смелым человеком. «Он очень смелый политик, который противостоит [президенту России Владимиру] Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье», — добавил он.

Сам президент США ранее сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг оппозиционного политика после сообщений о его возможном отравлении.

Утром 20 августа Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера увезли в больницу. Политик впал в кому. По словам врачей, его состояние стабильно, он находится на искусственной вентиляции легких.

Соратники оппозиционера уверены, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, перед вылетом он пил только черный чай в «Венской кофейне» в томском аэропорту. Результатов анализов политика пока нет, сообщила она.

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В пресс-службе Минздрава Омской области РБК сообщили, что отравление рассматривается только в качестве одной из версий. «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что, по предварительным данным, Навального могли отравить неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном).

В Кремле следят за информацией о состоянии Навального, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пожелав политику скорейшего выздоровления. По его словам, администрация президента будет готова помочь политику отправиться за границу на лечение, если поступит соответствующая просьба от его представителей. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева откликнулась на это предложение.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин готов принять Навального для оказания медицинской помощи. Немецкая организация Cinema for Peace Foundation предложила отправить за политиком самолет, чтобы доставить его в берлинскую клинику Charité. В Минздраве Омской области после этого заявили, что решение о транспортировке политика в европейскую клинику примет медицинский консилиум. Для этого в город вылетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из Москвы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Алексей Навальный, советник президента, Дональд Трамп
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