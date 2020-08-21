Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального

Вашингтон обеспокоен ситуацией с госпитализацией оппозиционного политика, заявил Роберт О'Брайен. По его словам, если информация об отравлении Навального подтвердится, это скажется на отношениях с Россией

Роберт О'Брайен (Фото: Alex Brandon / AP)

Если версия о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. Об этом в интервью Fox News заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил советник Дональда Трампа (цитата по Reuters). По его словам, если выяснится, что «за этим стоят русские», США учтут это, определяя свою политику по отношению к России.

О'Брайен заявил, что считает Навального очень смелым человеком. «Он очень смелый политик, который противостоит [президенту России Владимиру] Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье», — добавил он.

Сам президент США ранее сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг оппозиционного политика после сообщений о его возможном отравлении.