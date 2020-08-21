Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального
Если версия о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. Об этом в интервью Fox News заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
«Это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил советник Дональда Трампа (цитата по Reuters). По его словам, если выяснится, что «за этим стоят русские», США учтут это, определяя свою политику по отношению к России.
О'Брайен заявил, что считает Навального очень смелым человеком. «Он очень смелый политик, который противостоит [президенту России Владимиру] Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье», — добавил он.
Сам президент США ранее сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг оппозиционного политика после сообщений о его возможном отравлении.