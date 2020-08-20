В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле следят за информацией о состоянии главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который находится в коме в одной из больниц Омска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в Кремле следят за материалами СМИ о госпитализации политика и знают, что он находится в тяжелом состоянии.

«Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что для врачи делают все необходимое, лечением Навального занимаются лучшие специалисты. «Насколько нам известно из сообщений СМИ используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами Москвы», — заметил Песков.