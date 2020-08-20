Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (Фото: Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал российскому оппозиционеру Алексею Навальному, госпитализированному в Омске и впавшему в кому, и его семье всю необходимую помощь и защиту. Об этом он сказал на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, сообщает Franceinfo.

«Мы очень опечалены и обеспокоены ситуацией, — сказал Макрон. Французский лидер пожелал Навальному как можно скорее поправиться. Он отметил, что необходимо прояснить обстоятельства, которые привели к госпитализации оппозиционного политика.

«Мы продолжим очень пристально следить за ситуацией», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп также высказался по госпитализации Навального. Выступая в Белом доме, он сказал, что власти США внимательно следят за ситуацией вокруг оппозиционного политика после сообщений о его возможном отравлении, сообщает Reuters.