В Омск для обследования Навального вылетят специалисты из Москвы

В город прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из центра им. Н.И.Пирогова и центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко. По данным регионального Минздрава, состояние политика оценивается как тяжелое

Больница в Омске, где находится Алексей Навальный (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

В Омск для обследования политика Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из московских клиник, сообщается на странице регионального Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, в Омск приедут специалисты из центра им. Н.И.Пирогова и центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Медики приедут по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального, уточнили в ведомстве.

О том, что для обследования Навального вылетят специалисты из госпиталя имени Н.Н. Бурденко также сообщил источник РБК, знакомый с ходом обследования оппозиционера. «Перевозить его [в Москву] в коме, не зная точного диагноза, — риск», — сказал собеседник.