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В Омск для обследования Навального вылетят специалисты из Москвы

В город прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из центра им. Н.И.Пирогова и центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко. По данным регионального Минздрава, состояние политика оценивается как тяжелое
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

В Омск для обследования политика Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из московских клиник, сообщается на странице регионального Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, в Омск приедут специалисты из центра им. Н.И.Пирогова и центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Медики приедут по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального, уточнили в ведомстве.

О том, что для обследования Навального вылетят специалисты из госпиталя имени Н.Н. Бурденко также сообщил источник РБК, знакомый с ходом обследования оппозиционера. «Перевозить его [в Москву] в коме, не зная точного диагноза, — риск», — сказал собеседник.

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Алексей Навальный

В сообщении регионального ведомства также говорится, что состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое.

Во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, и после вынужденной посадки самолета в аэропорту Омска его госпитализировали в местную больницу. Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, оппозиционер находится в стабильном состоянии, в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Соратники оппозиционера считают, что его отравили, и потребовали возбудить уголовное дело. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, перед рейсом Навальный пил только черный чай в «Венской кофейне» в томском аэропорту. Источник РБК в центральном аппарате МВД сообщил, что полиция начала проверку обстоятельств отравления Навального.

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Источник «Интерфакса» сообщал, что у политика диагностировали острое отравление психодислептиком. В минздраве Омской области заявили, что отравление рассматривается только как одна из версий госпитализации Навального.

Один из врачей оппозиционера Ярослав Ашихмин заявил, что его необходимо перевести в Европу для дальнейшего лечения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что власти готовы помочь с его отправкой за границу, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин готов принять Навального для лечения. В Минздраве Омской области заявили, что решение о транспортировке политика в европейскую клинику примет медицинский консилиум.

Авторы: Наталья Галимова, Анастасия Батманова, Наталия Анисимова
Теги: Алексей Навальный
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