В Германию возобновилась подача газа по «Северному потоку»
После завершения технического обслуживания газопровода «Северный поток», поставки топлива из России в Германию возобновились, об этом свидетельствуют текущие данные о доставке, передает Tagesschau.
Представитель оператора газопровода Nord Stream AG подтвердил агентству dpa возобновление работы «Северного потока».
Обе нитки газопровода находились на плановой профилактике в течение десяти дней — с 11 по 21 июля, прокачка газа была полностью приостановлена. Источники Reuters говорили, что прокачка газа после возобновления работы трубопровода не будет вестись на полную мощность, а вернется к ограниченному уровню, который был в начале июля. Позднее в операторе «Северного потока» официально допустили такой сценарий.
«Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорилось в сообщении Nord Stream AG.
Немецкие власти при этом отметили, что объявленный «Газпромом» объем поставок газа на 21 июля составляет 30% от его полной загрузки. Изначально «Газпром» заявлял объем поставок 800 ГВт/ч, а затем снизил его до 530 ГВт/ч, «возможны дальнейшие изменения», сообщил глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
Материал дополняется.