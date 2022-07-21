В Германию возобновилась подача газа по «Северному потоку»

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу Nord Stream возобновились после профилактических работ, сообщили в Nord Stream AG. Оператор проекта предполагал, что прокачка газа не превысит 40% от мощностей

После завершения технического обслуживания газопровода «Северный поток», поставки топлива из России в Германию возобновились, об этом свидетельствуют текущие данные о доставке, передает Tagesschau.

Представитель оператора газопровода Nord Stream AG подтвердил агентству dpa возобновление работы «Северного потока».

Обе нитки газопровода находились на плановой профилактике в течение десяти дней — с 11 по 21 июля, прокачка газа была полностью приостановлена. Источники Reuters говорили, что прокачка газа после возобновления работы трубопровода не будет вестись на полную мощность, а вернется к ограниченному уровню, который был в начале июля. Позднее в операторе «Северного потока» официально допустили такой сценарий.

«Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорилось в сообщении Nord Stream AG.

Немецкие власти при этом отметили, что объявленный «Газпромом» объем поставок газа на 21 июля составляет 30% от его полной загрузки. Изначально «Газпром» заявлял объем поставок 800 ГВт/ч, а затем снизил его до 530 ГВт/ч, «возможны дальнейшие изменения», сообщил глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Читайте на РБК Pro Pro «Покорный», «Тревожный», «Маятник»: как понять, с кем вы работаете «Покорный», «Тревожный», «Маятник»: как понять, с кем вы работаете Инструкции Pro Как стать мастером переговоров Как стать мастером переговоров Лекция Pro Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Инструкции Pro На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи

Материал дополняется.