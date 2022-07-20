Путин предупредил о возможном сокращении прокачки по «Северному потоку»

«Газпром» в конце июля остановит еще один агрегат на компрессорной станции «Портовая» для ремонта, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.

Если из Канады не вернут отремонтированную турбину для «Северного потока», прокачка по этому газопроводу сократится еще до 30 млн куб. м газа в сутки, предупредил он.

«А где мы возьмем отремонтированную? Совершенно непонятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, что Siemens подтвердил», — сказал Путин.

По его словам, сейчас работают две турбины, которые качают около 60 млн куб. м в сутки. «Если еще одна придет — ну хорошо, будет работать две. А если не придет, будет одна — это будет только 30 млн кубических метров в сутки», — добавил президент.

Он также сообщил, что «Газпром» до сих пор не получил официальных документов, касающихся возврата турбины в Россию.

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