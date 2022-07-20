Оператор OPAL: после техобслуживания «Северный поток» будет работать на 40%

Оператор допустил, что «Северный поток» будет работать на 40% мощности

Работы по техобслуживанию завершатся утром 21 июля, сообщил газотранспортный оператор OPAL, после чего будет опубликован физический расход газа

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

При возобновлении работы после планового техобслуживания газопровод «Северный поток», вероятно, будет работать на 40% своей мощности. Об этом сообщается на сайте газотранспортного оператора OPAL Gastransport.

«Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Плановые работы по техобслуживанию завершатся утром 21 июля. В этот же день оператор опубликует физический расход газа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» в конце июля остановит еще один агрегат на компрессорной станции «Портовая» для ремонта, и если из Канады не вернут отремонтированную турбину для «Северного потока», то прокачка по этому газопроводу сократится еще до 30 млн куб. м газа в сутки.

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