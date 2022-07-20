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Еврокомиссар назвал три принципа для подготовки к зиме без газа из России

Еврокомиссар Бреттон заявил о подготовке к первой зиме без российского газа
Для того, чтобы пережить предстоящую зиму без российского газа, Еврокомиссия начала работу, основанную на трех принципах: «замещение», «солидарность» и «умеренность», рассказал еврокомиссар
Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters

Страны-члены Евросоюза должны подготовиться к предстоящей зиме на фоне энергетического кризиса, который усугубляется сложными экономическими, геополитическими и климатическими условиями. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наши семьи, сотрудников, промышленность. Действуя на общеевропейском уровне, в духе солидарности, мы можем отделить наши энергетические потребности от потребностей России», — написал он в Twitter.

Бретон подчеркнул, что с конца февраля борется за то, чтобы Европа была готова к всевозможным сценариям. По его словам, сейчас Еврокомиссия принимает новую инициативу по обеспечению безопасности энергоснабжения для экономики и общества. При этом работа основана на трех основных принципах: «замещение», «солидарность» и «умеренность».

Первым шагом в этой работе Бретон назвал отделение энергетических потребностей ЕС от России.

«Сейчас необходимо сделать все, чтобы найти альтернативы российскому газу, для производства электроэнергии, для отопления, для промышленности и т.д.
Это началось с диверсификации наших поставок природного газа. В первом полугодии 2022 года импорт СПГ из других стран увеличился на 21 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.

По словам еврокомиссара, импорт энергоресурсов из Норвегии, Каспийского моря, Великобритании и Северной Африки увеличился на 14 млрд куб. м.

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