Еврокомиссар назвал три принципа для подготовки к зиме без газа из России
Страны-члены Евросоюза должны подготовиться к предстоящей зиме на фоне энергетического кризиса, который усугубляется сложными экономическими, геополитическими и климатическими условиями. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наши семьи, сотрудников, промышленность. Действуя на общеевропейском уровне, в духе солидарности, мы можем отделить наши энергетические потребности от потребностей России», — написал он в Twitter.
Бретон подчеркнул, что с конца февраля борется за то, чтобы Европа была готова к всевозможным сценариям. По его словам, сейчас Еврокомиссия принимает новую инициативу по обеспечению безопасности энергоснабжения для экономики и общества. При этом работа основана на трех основных принципах: «замещение», «солидарность» и «умеренность».
Первым шагом в этой работе Бретон назвал отделение энергетических потребностей ЕС от России.
«Сейчас необходимо сделать все, чтобы найти альтернативы российскому газу, для производства электроэнергии, для отопления, для промышленности и т.д.
Это началось с диверсификации наших поставок природного газа. В первом полугодии 2022 года импорт СПГ из других стран увеличился на 21 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.
По словам еврокомиссара, импорт энергоресурсов из Норвегии, Каспийского моря, Великобритании и Северной Африки увеличился на 14 млрд куб. м.
Материал дополняется