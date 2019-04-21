Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины

Владимир Зеленский обходит действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе второго тура выборов. По предварительным данным, его поддержала большая часть избирателей

Владимир Зеленский (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

По данным экзитполов, политик Владимир Зеленский лидирует в ходе второго тура президентских выборов на Украине. Данные результатов опросов были показаны во время прямой трансляции телеканала «1+1» и «112.Украина».

По данным опроса, сделанного по заказу телеканала «1+1», Зеленский заручился поддержкой 72,7%, а Порошенко — 27,3%. Экзитпол, проведенный по заказу «112.Украина», показал, что у Зеленского 73,7%, у Порошенко — 26,3%.

Также опубликованы результаты национального экзитпола, который проводили несколько социологических агентств. В соответствии с ними за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%.

​В последнюю неделю перед выборами, по данным социологической группы «Рейтинг», 52% респондентов заявляли, что будут голосовать за Зеленского. Действующего президента Петра Порошенко планировали поддержать только 19%. При изучении мнения тех, кто точно определился с выбором, социологи отмечали укрепление позиций Зеленского — за него были готовы проголосовать 73% определившихся избирателей.