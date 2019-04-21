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Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины
Владимир Зеленский обходит действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе второго тура выборов. По предварительным данным, его поддержала большая часть избирателей
Владимир Зеленский (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

По данным экзитполов, политик Владимир Зеленский лидирует в ходе второго тура президентских выборов на Украине. Данные результатов опросов были показаны во время прямой трансляции телеканала «1+1» и «112.Украина».

По данным опроса, сделанного по заказу телеканала «1+1», Зеленский заручился поддержкой 72,7%, а Порошенко — 27,3%. Экзитпол, проведенный по заказу «112.Украина», показал, что у Зеленского 73,7%, у Порошенко — 26,3%.

Также опубликованы результаты национального экзитпола, который проводили несколько социологических агентств. В соответствии с ними за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%.

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​В последнюю неделю перед выборами, по данным социологической группы «Рейтинг», 52% респондентов заявляли, что будут голосовать за Зеленского. Действующего президента Петра Порошенко планировали поддержать только 19%. При изучении мнения тех, кто точно определился с выбором, социологи отмечали укрепление позиций Зеленского — за него были готовы проголосовать 73% определившихся избирателей.

Зеленский лидировал и в первом туре выборов, набрав более 30% голосов. Порошенко тогда получил 15,95%. Победа Зеленского во втором туре прогнозировалась сразу после первого этапа выборов. В условиях конкуренции почти с 40 прочими кандидатами он лидировал в абсолютном большинстве регионов страны.

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В преддверии выборов Зеленский представил собственный план прекращения войны в Донбассе. Начать его реализацию он предложил с немедленного прекращения огня. Зеленский утверждал, что готов для достижения мира вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем политик выступает против предоставления Донбассу особого статуса. «Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы», — заявлял он. Также в штабе Зеленского подчеркивали принципиальность позиции политика по статусу Крыма. «Разговоров о размене Крыма на мир в Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины», — заявляла команда кандидата в президенты Украины.

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Интеграцию Украины в НАТО Зеленский называл «залогом безопасности» страны. При этом он подчеркивал необходимость проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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