В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

«Разговоров о размене Крыма на мир на Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины», — говорится в сообщении команды Зеленского. Отмечается, что Крым должен вернуться в состав Украины с компенсацией от России.

В штабе добавили, что представителям Киева придется вести переговоры с Москвой, однако делать это необходимо при участии западных партнеров и не на «оккупированных территориях».

Ранее Зеленский утверждал, что вернуть Крым Украина сможет только в случае смены власти в России.