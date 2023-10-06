Игры кончились: как актеры уходили в политику
20 лет назад, 8 октября 2003 года, на губернаторских выборах в Калифорнии победу одержал Арнольд Шварценеггер. Как известные актеры бросали карьеру в кино и театре ради политики — в обзоре РБК
Американский актер и бодибилдер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер долгое время был членом Республиканской партии США. В 1990–1993 годах Шварценеггер работал в совете по физической подготовке и спорту в администрации Джорджа Буша-старшего, а в 2003-м он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния. Он занимал эту должность два срока подряд, после чего вернулся к актерской и предпринимательской деятельности.
Бывший кавээнщик, сценарист, продюсер и телеведущий Владимир Зеленский прямо перед Новым годом заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины. 21 апреля 2019 года в результате второго тура выборов он стал президентом страны.
Ранее Зеленский сыграл роль главы государства в фильме «Слуга народа». Так же назвали партию, от которой актер баллотировался.
Прежде чем заняться политикой, 40-й президент США Рональд Рейган был актером. Свой первый контракт с Warner Bros. он подписал еще в 1937 году в возрасте 27 лет. В актерской карьере Рейгана несколько десятков фильмов, а среди его наград есть почетный «Золотой глобус» 1957 года в категории «Гражданин Голливуда». В 1960 году в честь актера появилась звезда на Аллее славы в Голливуде.
Начало политической карьеры Рейгана связывают с его участием в 1964 году в кампании кандидата в президенты от Республиканской партии Барри Голдуотера. В 1967 году Рейган выиграл выборы губернатора Калифорнии и оставался во главе штата до 1975 года. На праймериз Республиканской партии 1976 года политик проиграл действовавшему президенту Джеральду Форду, но через четыре года выиграл выборы и занимал высшую должность в стране до 1989 года.
Американская актриса, известная ролью Миранды в сериале HBO «Секс в большом городе», 19 марта 2018 года заявила о своем желании баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, по ее словам, «самого несправедливого штата в стране». «У нас неслыханное богатство сосуществует с жуткой бедностью», — пояснила актриса. В сентябре того же года она проиграла праймериз Демократической партии действующему тогда губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Популярный американский актер и режиссер, а также убежденный член Республиканской партии Клинт Иствуд стал известен как политик в 1986 году, когда выиграл выборы мэра небольшого городка Кармел в Калифорнии. На этой должности он проработал до 1988 года. Впоследствии оказалось, что кандидатура Иствуда какое-то время рассматривалась в качестве потенциального вице-президента в ходе предвыборной кампании Джорджа Буша-старшего 1988 года.
Звезда индийского кино Джаярам Джаялалита, снявшаяся в десятках фильмов, начала заниматься политикой в начале 1980-х годов. Она присоединилась к партии своего знакомого — в прошлом культового актера Марудура Рамачандрана, который к тому моменту добился успеха в политике и занял пост главного министра штата Тамил-Наду. Спустя девять лет актриса уже сама выиграла выборы и заняла пост главного министра. Впоследствии она неоднократно переизбиралась на этот пост. Также Джаялалита была членом верхней палаты индийского парламента, одним из лидеров Всеиндийской федерации дравидского прогресса имени Аннадураи и т.д.
Известный российский актер и сатирик 1990-х Михаил Евдокимов баллотировался в Госдуму в 1995 году, но не прошел. Спустя десятилетие Евдокимов все же добился успеха на политическом поприще, выиграв выборы главы администрации Алтайского края. Спустя год депутаты краевого заксобрания выразили Евдокимову вотум недоверия из-за ненадлежащего исполнения им обязанностей, однако Евдокимов оставался губернатором до своей гибели в автокатастрофе в августе 2005 года.
Известный филиппинский актер Фернандо По-младший в 2004 году стал оппозиционным кандидатом на президентских выборах. Он конкурировал с действовавшей главой государства Глорией Макапагал-Арройо. Уступив чуть более 1 млн голосов избирателей, актер и политик безуспешно оспаривал результаты выборов в Верховном суде. В том же году По-младший умер.
Словенский актер и телеведущий Марьян Шарец, получивший известность как пародист на телевидении, начал общественно-политическую деятельность в 2000-х годах. В 2007 году он подписал петицию против цензуры в СМИ, а в 2010-м принял участие в выборах мэра города Камник и во втором туре победил. С тех пор Шарец сконцентрировался на политической карьере. В 2013 году он создал собственную партию «Список Марьяна Шареца». Годом позже его переизбрали на пост мэра Камника, а в 2017-м Шарец принял участие в президентских выборах в Словении. Бывший актер прошел во второй тур, но в итоге проиграл действовавшему президенту Боруту Пахору.