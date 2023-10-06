Игры кончились: как актеры уходили в политику

Рональд Рейган

Прежде чем заняться политикой, 40-й президент США Рональд Рейган был актером. Свой первый контракт с Warner Bros. он подписал еще в 1937 году в возрасте 27 лет. В актерской карьере Рейгана несколько десятков фильмов, а среди его наград есть почетный «Золотой глобус» 1957 года в категории «Гражданин Голливуда». В 1960 году в честь актера появилась звезда на Аллее славы в Голливуде.

Начало политической карьеры Рейгана связывают с его участием в 1964 году в кампании кандидата в президенты от Республиканской партии Барри Голдуотера. В 1967 году Рейган выиграл выборы губернатора Калифорнии и оставался во главе штата до 1975 года. На праймериз Республиканской партии 1976 года политик проиграл действовавшему президенту Джеральду Форду, но через четыре года выиграл выборы и занимал высшую должность в стране до 1989 года.