Опрос показал рост числа готовых проголосовать за Зеленского украинцев

Число планирующих поддержать во втором туре выборов президента Украины шоумена Владимира Зеленского за неделю увеличилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отвечая на вопрос «За кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре?», 52% участников исследования назвали Зеленского, 19% — действующего президента Петра Порошенко.

Из тех, кто намерен голосовать во втором туре, шоумена поддерживают 58%, а среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором — 73%. Отдать свой голос за Порошенко собираются 22% граждан, решивших идти на участок и 27% тех, кто окончательно определился с выбором.​

Как показал опрос, 62% респондентов верят, что следующим президентом станет Зеленский, 17% — Порошенко.

Опрос проводился 12–16 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.