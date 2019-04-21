Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской

Владимир Зеленский, согласно данным экзитполов, выиграл на выборах президента Украины. Через месяц Зеленский может официально вступить в должность президента Украины, вместе с ним у Украины появится новая первая леди

Елена Зеленская (Фото: Александр Гончаров / Апостроф)