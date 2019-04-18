Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.

«Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Зеленский отметил, что решение конфликта в Донбассе будет долгим. Актер предложил создать медиапортал, который бы вещал на русском языке по всей Европе и показывал бы «правдивые вещи» о ситуации на Украине.

Он добавил, что также выступает против амнистии для военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса и назвал жителей региона «заложниками».